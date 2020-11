COVID 19 A ORAN : Une caravane de sensibilisation en milieu scolaire

En vue de sensibiliser les jeunes aux risques de contamination, mais également aux moyens de prévention contre le coronavirus, la direction de la jeunesse et des sports organise une campagne de sensibilisation et de prévention dans l’ensemble des établissements d’enseignement dans la wilaya d'Oran. Initiée en coordination avec les directions de l’Education nationale et de la direction de la jeunesse et des sports, cette campagne de sensibilisation a pour finalité de mettre en avant les mesures préventives et les règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus. La campagne a qui été lancée à partir de l'établissement primaire Chahid "Zidane Benaouda" du douar Ain Tassa vers les établissements scolaires, prévoit également la programmation de séances d’information sur le coronavirus, ainsi que la distribution des bavettes et des dépliants contenant toutes les explications et données nécessaires. Cette opération, qui fait partie du programme Nationale relatif aux mesures préventives contre le coronavirus, est supervisée par le médecin de l’Académie, en coordination avec le personnel éducatif et administratif des établissements scolaires et la contribution de l’Association des parents et tuteurs d’élèves. Le programme de la campagne comprend des réunions avec les élèves en classe, en plus de distribuer des affiches et brochures pour faire connaitre le virus, ses symptômes et certaines procédures qui doivent être adoptées pour l’empêcher de se propager. Pour rappel, le coronavirus (COVID-19), qui appartient à la famille des virus Corona, dont cinq types sont connus pour leur propagation entre les humains, pouvant provoquer une maladie infectieuse qui touche l’appareil respiratoire et peut entraîner des complications sévères dans certains cas, peut causer des pathologies de gravité variable, allant d’un simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).