COVID-19 A ORAN : Une allocation de 30.000 DA pour 630 artistes

Le Direction de la Culture de la wilaya d’Oran vient d’annoncer le versement d’une prime spéciale pour les artistes contraints de cesser leurs activités à Oran pour cause de pandémie. “Les quatre opérations d’inscription initiées par la direction de la culture de la wilaya d’Oran, à travers une application web sur la page officielle, pour éviter le déplacement des artistes, ont permis de recenser 636 artistes qui ont bénéficié ou devront avoir dans quelques jours, une prime des 30 000 DA instaurée par la tutelle. Après le contrôle des bases de données et la vérification d’une commission pluridisciplinaire (théâtre, cinéma, poésie…), et après filtrage, nous avons retenu lors de la première opération 251 noms qui se sont inscrits entre le 29 juin et le 10 juillet sur notre site”, nous indique une source de la direction de la culture. La deuxième opération a concerné 213 artistes qui ont bénéficié au même titre que les premiers inscrits de cette prime de la Covid-19 concernant les trois mois “d’inactivité”, ajoute notre source. La troisième opération “toujours en cours” concerne 80 artistes, et la dernière touchera 92 autres noms de la scène culturelle et artistique de la wilaya. “Cette prime est la bienvenue surtout avec la restriction auparavant des budgets du ministère de la Culture et des revenus très bas des artistes”, reconnaît notre interlocuteur, qui s’étonne que des artistes confirmés et primés de surcroît ne possèdent aucune carte corporatiste.