COVID-19 A ORAN : Le wali insiste sur la sensibilisation et la prévention

Le chef de l’exécutif local a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail de sensibilisation et de prévention en intensifiant les opérations de nettoyage et de stérilisation des lieux publics en restant ferme et rigoureux quant à l’application des mesures et des règles sanitaires, d’autant plus que nous sommes à la veille d’étapes importantes pour le retour à la vie normale avec les rentrées sociale, scolaire, universitaire et professionnelle. Il a également souligné l’impératif d’activer les bureaux et les brigades d’hygiène et de nettoyage des communes afin de mener à bien les tâches assignées. M. Messaoud Djari a ordonné le lancement des opérations de nettoyage des espaces verts notamment les jardins publics et aires de détente afin que les familles puissent profiter de ces espaces de repos dans un cadre de propreté exemplaire. Le chef de l'exécutif a donné des instructions strictes aux membres des cellules de daïras pour lancer les travaux d’assainissement, l'éclairage public et les traçages des bordures des cités. Il a invité les services de santé à se rapprocher des chefs de daïra pour dégager des installations adaptées pour en faire des cliniques médicales et à les équiper. Dans le même ordre d’idées, il a instruit pour la mise en place d’une cellule de suivi du respect du protocole sanitaire dans les grandes unités industrielles et de production considérées comme stratégiques, ainsi que dans les établissements énergétiques et alimentaires, «afin d’éviter des perturbations dans la production, qui affecteraient l’approvisionnement des citoyens en raison du coronavirus». Pour venir en aide aux familles touchées par la pandémie, le wali a instruit le directeur de l’action sociale et de solidarité de leur venir en aide, notamment à la veille de la rentrée scolaire.