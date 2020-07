COVID 19 A ORAN : Le personnel médical dépassé

Le corps médical est arrivé à saturation et l’inconscience de certains augmente leur charge de travail et surtout leur fatigue. Les médecins et paramédicaux sont mobilisés depuis plus de quatre mois et vivent loin de leurs familles, certains dans des hôtels. Ils combattent l’ennemi invisible jour et nuit au péril de leurs vies et il se trouve que des individus ne font rien pour leur faciliter la tâche. Ils ne demandent rien, juste des moyens de protection et des équipements pour la prise en charge des malades. Il est grand temps de penser à ces soldats qui ont perdu beaucoup des leurs, à cause de cette pandémie. Malheureusement certains habitants de la ville d’Oran font carrément fi des horaires instaurés par l’Etat en matière de confinement partiel ou du port obligatoire d’un masque ou d’une bavette. Il se trouve que de nombreux individus n’hésitent pas à braver l’interdit. Les forces de police mobilisées à travers le territoire de la wilaya d'Oran et sur les axes routiers ne laissent pas l’opportunité à ces derniers d’en faire à leur tête. C’est ainsi que durant la semaine du 10 au 16 juillet, des centaines de personnes ont été interpellées durant les heures où il est interdit de sortir de chez soi, et beaucoup d'autres ont été pénalisées pour avoir omis de porter un masque ou une bavette ; Ils feront l’objet de poursuites judiciaires prévues par la loi. Rappelons que l’oubli de porter ces moyens de protection est passible d’une amende de 10 000 DA. Les réfractaires au confinement devront s’acquitter d’une amende de 3 000 DA. D’autre part, il faut noter que les agents de l’ordre public ont procédé à la mise en fourrière de 3.164 véhicules et 1.022 motos pour infraction au confinement depuis le début de mesures préventives. Ces chiffres sont cependant en deçà de ceux des semaines précédentes car beaucoup de gens ont compris qu’ils risquent gros en sortant durant les horaires instaurés entre 20 heures et 5 heures du matin.