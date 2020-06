COVID 19 A ORAN : Hausse record des cas contaminés

Oran se retrouve dans la zone rouge des 10 wilayas les plus infectées, elle vient d'enregistrer 824 cas plus 41 avant-hier. Selon le chargé de la communication de la (DSP) sur un total de 5.123 tests ‘’PCR’’ réalisés du 18 mars dernier jusqu’à avant-hier, Oran a enregistré 1.523 cas positifs et 40 décès et 1.082 personnes guéries. Les investigations épidémiologiques font état de 28 clusters familiaux où 4 à 14 membres de la même famille ont été contaminés. Le responsable explique que les études épidémiologiques montrent qu’une majorité des cas sont dus à des fêtes de mariages, des veillées funèbres et à l'utilisation du transport en commun. «D’ici une semaine, nous allons suivre de très près les nouveaux cas pour savoir s’ils ont un rapport avec l'échange de visites familiales pour présenter les vœux aux élèves ayant réussi leur passage au cycle secondaire. Car il faut savoir que les 28 clusters familiaux découverts récemment résultent des visites familiales pendant l’Aïd El Fitr», a-t-il indiqué. Oran a enregistré un chiffre important de personnes guéries soit 1.082 à travers l’ensemble des établissements hospitaliers abritant des centres Covid-19. Le CHU a annoncé le 22 juin dernier avoir enregistré 425 patients rétablis, dont 47 qui étaient admis au service de maladies infectieuses. Le nombre de cas positifs est loin de refléter la véritable situation selon des personnes bien au fait de la propagation de cette maladie. Il y a d’abord le cas des porteurs sains qui ignorent leur état mais qui contaminent leur entourage. Selon un rapport officiel, il y a 71% cas symptomatiques et 29% asymptomatique. 120 médecins spécialistes, 108 généralistes et 160 agents paramédicaux sont mobilisés pour faire face à cette crise sanitaire. Les centres COVID19- de l’EHU et du CHU sont considérés comme les principaux de la wilaya en termes de capacité d’accueil et logistique.