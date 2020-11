COVID 19 A ORAN : Fermeture du marché de M’Dina J’Dida

Le wali d'Oran, Messaoudi Djari a ordonné la fermeture du marchés (souk El Ketane) et ce , pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus, dont la flambée touche l’Algérie depuis ce début du mois de Novembre. Dans un communiqué rendu public jeudi, le wali d'Oran, a signé un arrêté pour la fermeture des marchés de M’Dina J’Dida et du souk El Ketane situés dans le quartier de Sidi Bachir ex les plateaux. Le Souk M’Dina J’dida figure dans la liste des marchés, établie par la wilaya et qui comporte également le souk des voitures et le marché à bestiaux. Les marchés hebdomadaires sont également interdits jusqu’à nouvel ordre. L’arrêté de la wilaya interdit toute manifestation économique pouvant regrouper la foule dans le cadre de la prévention et de la limitation de la propagation et du contrôle de la pandémie du Coronavirus (Covid 19).Cette décision intervient suite “à la propagation rapide du coronavirus et à la complication de la situation épidémiologique” dans cette wilaya métropolitaine.