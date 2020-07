COVID 19 A ORAN : Contrôle des fermes de bétail destinées à la vente

L'inspection vétérinaire d'Oran a entamé, des sorties dans différentes fermes dans la wilaya d’Oran pour contrôler le bétail exposé à la vente en prévision de l'Aïd El Adha, a-t-on appris auprès de cette instance relevant de la direction des services agricoles (DSA).Ces visites ciblent les fermes qui proposent des moutons pour le sacrifice de l'Aïd El Adha, dont chacune compte 200 à 400 têtes ovines, a souligné la responsable de l'Inspection vétérinaire. Lancée il y a deux semaines, cette opération a touché des éleveurs activant au niveau des daïras de Boutlélis, d'Es-Sénia et d'Oued Tlelat et se poursuit dans les autres daïras, à savoir Bethioua, Ain El Turck et Boutlélis, a fait savoir Nabila Bencheikh. L'objectif de ces sorties est de s'assurer de visu de l'état de santé des moutons destinés à la vente dont ceux acquis de zones steppiques à l'occasion de l'Aïd El Adha. La cheffe de l'Inspection vétérinaire a certifié que le bétail à Oran se porte bien et ne présente aucune maladie, soulignant qu'une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse et la rage pour les bovins a été entreprise et que le programme de prévention contre diverses zoonoses a continué même dans la conjoncture marquée par le confinement et les mesures préventives contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Les vétérinaires contrôlent également le fourrage et l'aliment du bétail dans ces sorties et sensibilisent les éleveurs sur l'importance des mesures de prévention contre le Covid-19, notamment par le port du masque de protection, le respect de la distanciation et l'utilisation du gel alcoolique, selon la même source, qui conseille les parents à éviter d'être accompagnés d'enfants lors de l'achat des moutons et à respecter les gestes barrières et les règles d'hygiène et de santé. Par ailleurs, elle a fait part de propositions faites aux autorités locales pour fixer des points de vente du mouton de l'Aïd El Adha, en attendant une réponse à ce sujet, déclarant que l'inspection vétérinaire n'a pas la possibilité de connaître et de contrôler tous les sites de vente clandestins. A rappeler que le marché hebdomadaire de bestiaux d'El Kerma (est d'Oran) a été fermé par les autorités locales dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du Covid-19.