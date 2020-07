COVID-19 A ORAN : 89 nouveaux cas positif enregistrés en 24h

Une dynamique très étudiée est en cours d'être appliquée par les autorités sanitaires à Oran pour juguler le nombre de plus en plus croissant des cas de coronavirus, du fait que la wilaya d'Oran vient d'enregistrer un record de 89 nouveaux cas positif. Dans ce contexte et dans une déclaration lors d'une rencontre organisée à la salle du siège de la DSP à Oran, le directeur de la santé (DSP), le Dr. Bouda Benaceur, a expliqué les modalités de gestion des lits disponibles dans l'ensemble des unités Covid de la wilaya. '' Les cas confirmés non graves de coronavirus sont pris en charge dans les unités Covid puis autorisés à finir leur thérapie chez eux dans un confinement total'', a souligné le premier responsable du secteur sanitaire et qui a exhorté les citoyens à respecter les mesures de protection dans les espaces publics. Avec l'augmentation du nombre des cas à Oran, le défi de maîtriser la pandémie semble de plus en plus difficile à relever. En plus d'une difficulté avérée dans le dépistage de masse, la capacité d'accueil des services aménagés pour les patients atteints de coronavirus s'amenuise et oblige les établissements sanitaires à établir une échelle de priorités en matière d'hospitalisation. Les patients présentant des facteurs de risque et dont les symptômes de Covid sont assez marqués, sont admis systématiquement dans les unités. Les patients diagnostiqués positifs mais sans facteurs de risque sont admis pendant quelques jours avant d'être autorisés à rentrer chez eux avec des instructions fermes de confinement strict. Ces patients devraient comprendre qu'ils peuvent être hautement contagieux pour leurs proches d'où la responsabilité de rester isolés jusqu'à la fin de la période exigée par les équipes médicales. Dans un contexte de non respect des règles de la distanciation indispensable pour la lutte contre l'épidémie, le nombre des cas est appelé à s’accroître dans les prochains jours mettant à mal les possibilités d'accueil des malades.