COVID 19 A ORAN : 4.220 cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie

De sources proches de la cellule de communication de l'EHU du 1er-Novembre 1954 de l'USTO d'Oran, on nous informe que 4.220 cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés au niveau de l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre 1954 d’Oran depuis le début de la pandémie. En effet, depuis le mois de mars dernier, l'on nous indique que 3.900 personnes ont été testées positives à la Covid-19, grâce à la technique Réaction en chaîne par polymérase (PCR) ainsi que 320 autres personnes au scanner, a-t-on précisé de même source, soulignant que durant la même période, plus de 21.000 consultations et plus de 11.000 tests PCR ont été effectués. Il s’agit de patients traités au niveau des 10 services de l’EHU d’Oran mobilisés pour la prise en charge de la Covid-19, a précisé la même source, ajoutant que l’ouverture de l’hôpital de Haï En-Nedjma (240 lits) a renforcé la prise en charge des malades du coronavirus et allégé la pression sur l’EHU. L’hôpital de Haï En-Nedjma a été mis à la disposition de la direction de l’EHU d’Oran qui a détaché une équipe médicale, paramédicale et administrative pour prendre en charge les patients atteints de la Covid-19, a-t-on précisé, affirmant que cet établissement est toujours à la disposition de l’EHU pour la prise en charge de cas de la Covid-19. L’EHU, un des deux centres de la Covid-19 d’Oran, a mis en place, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, «une stratégie rationnelle et bien planifiée qui a permis, d’un côté, de fournir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de la Covid-19 et, de l’autre, de maintenir toujours les autres activités de l’hôpital et de reprogrammer les activités non urgentes de manière à garantir la sécurité des patients et des équipes soignantes de l’établissement».