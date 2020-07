COVID 19 A MOSTAGANEM : Un reconfinement pourrait être imposé à des quartiers de la ville

La forte propagation du coronavirus dans la wilaya de Mostaganem, risque de pousser la cellule de crise de la wilaya, chargée de suivie du covid-19 d’imposer un confinement total pour certains quartiers de la ville. S’exprimant à la radio locale, le directeur de la santé de la wilaya « M. Mohamed Khalil Toufik» a indiqué que plusieurs foyers de propagation de la pandémie « COVID19 » ont apparu ces dernières semaines au niveau de certains quartiers de la commune de Mostaganem, à savoir : « Kharouba El Houria , Al Arsa, et 300 logement ». En ce sens, devant cet état de fait, il est probable que des mesures de confinement soient imposées dans ces quartiers, et ce après le pire bilan enregistré vendredi dernier, où 13 nouveaux cas ont été signalés, un chiffre record jamais enregistré depuis le début de la pandémie, pour atteindre un total de 153 cas jusqu’à dimanche. C'est le résultat d'un relâchement, du laisser-aller et du non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale, notamment la célébration de mariages et de circoncisions ; sans parler des commerces informels qui ont réapparu, le transport collectif urbain bondé, les conducteurs de taxis professionnels et clandestins qui ne respectent pas les règles d’hygiène. Ce qui constitue actuellement des facteurs aggravants pour la propagation du virus. Il est envisagé que la même procédure appliquée récemment au niveau du front de mer de la Salamandre, entrera en vigueur également dans ces quartiers, lesquels seront fermés à la circulation à partir de 20h00 du soir à 05h00 heures du matin. C’est dans ce contexte qu’une réunion s'est tenue avant-hier à l'Institut Supérieur de formation paramédicale de la wilaya sous la supervision du directeur de la santé, en présence des différents responsables d'établissements de santé de la wilaya ainsi que les principaux acteurs du secteur de la santé où la situation de la pandémie au niveau de la wilaya a été étudiée. Les professionnels de la santé ont indiqué que la vigilance doit être de mise pour contrecarrer la pandémie, appelant au respect des mesures sanitaires, à l’instar de la distanciation sociale et du lavage des mains, ne devant nullement être négligés durant cette période avec l'intensification des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens .