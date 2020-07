COVID 19 A MOSTAGANEM : Des citoyens bravent la pandémie

Une visite dans les points, tels que : Ain Sefra, ex Trois-Ponts, route menant vers Tigditt et autres places à grande affluence populaire vous ‘’éveillent’’ sur le flux de citoyens des deux sexes, dont la majorité ne portant ni masque et ne respectant aucune mesure de distanciation, sont présents sur les lieux indiqués. Un spectacle qui fait craindre le pire en ces temps de pandémie. Dans certains espaces publics, des marchands de l’informel écoulant leurs marchandises éparpillées à même le sol semblent ‘’braver l’interdit’’ en faisant fi de toutes les recommandations décidées par les autorités sanitaires pour éradiquer le virus du coronavirus et les protéger, eux, leurs familles et enfants. Autour de ces vendeurs à la sauvette, il y a bien sûr les acheteurs qui eux aussi ne semblent pas prendre les choses au sérieux, même si chaque jour les statistiques annoncées comptabilisent une hausse des cas enregistrés à travers tout le pays. Pour en savoir plus sur le comportement incivique de certains, nous nous sommes rapprochés d’un jeune à qui on a demandé pourquoi il ne portait pas le masque de protection. Il nous a répondu en riant « Je n’y crois pas à cette pandémie, elle n’existe pas…. ». Un autre un peu plus âgé, quant à lui, il nous a répliqué tout simplement que son masque se trouvait dans sa poche. Malheureusement, beaucoup de citoyens enfreignent toutes les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires, dont distanciation, port de masque etc…, comme il a été constaté ces derniers jours à Mostaganem. Il y a aussi du positif dans les marchés couverts, et autres commerces où il est réconfortant de voir des agents veiller au respect des mesures de protection, ils n’hésitent pas d’interdire l’accès aux locaux commerciaux aux personnes récalcitrantes.