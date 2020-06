COVID-19 A MASCARA : Le wali instruit le corps médical à plus de vigilance

Le wali de la wilaya de Mascara, M.Seyouda Abdelkhalek, a présidé durant la journée du 11 juin 2020 une réunion de la Commission de wilaya des multiples secteurs, chargée du suivi de la lutte contre la pandémie du coronavirus COVID-19 et ce, en présence du P/APW. Dès l’entame de la réunion, le Wali informe les présents que cette réunion est programmée au vu de l’augmentation des cas de coronavirus à travers la wilaya d’où a été prise une décision de charger les hôpitaux de Ghriss, Tighennif et Mohamadia de recevoir les nouveaux cas déclarés de coronavirus, les cas qui présentent les premiers symptômes, tandis que les cas confirmés seront transférés au niveau de l’hôpital ‘’Yassad Khaled’’. Des instructions fermes ont été données aux Directeurs des trois hôpitaux de recevoir les malades sur le même pied d’égalité, d’entretenir les infrastructures hospitalières, de mettre à la disposition des malades tous les moyens nécessaires et a chargé le SG de la wilaya de mettre sur pied une commission chargée du suivi de la disponibilité des moyens pour les trois hôpitaux et d’établir des listes nominatives des médecins et des paramédicaux chargés des services et de la communication à la wilaya. Le DSP a également été instruit de mettre des ambulances à la disposition des trois hôpitaux et de désigner en urgence un médecin Radiologue pour le scanner de Mohamadia. Lors de son intervention, le Wali, a présenté une évaluation sur le respect de distanciation et le port du masque par les citoyens et suite aux instructions des hauts responsables concernant le port du masque au niveau des lieux publics, il sera fait application des directives contre les gens qui ne portent pas de masque et l’obligation des commerçants a obligé leurs clients a porté le masque à l’intérieur du magasin et se porteront garant. Le citoyen doit faire preuve de civisme et porter le masque pour se protéger et protéger toute sa famille et ses proches.