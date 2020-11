COVID 19 A BLIDA : Les autorités ferment provisoirement 3 écoles

Trois écoles primaires ont été fermées depuis mercredi à Bechloul et à El Asnam (Est de Bouira), et ce de manière provisoire après la découverte de quelques cas suspects liés à la pandémie de la Covid-19, selon un communiqué du cabinet de la wilaya. "Après la découverte de quelques cas suspects dans les rangs des staffs administratifs de trois écoles primaires. Il a été décidé de fermer de manière provisoire et à titre préventif les trois écoles, une à El Asnam et deux à Bechloul pour permettre aux commissions scientifiques de ces établissements d’effectuer des analyses et une enquête médicale", a précisé le cabinet de la wilaya. A Bechloul, ce sont les deux écoles primaires Mouhoub Hemmouche et Cherarak Slimane, qui ont été fermées provisoirement jusqu’à dimanche en attendant les résultats des tests et des analyses effectuées sur les personnes suspectées de contamination. L’école primaire Haddad Ahmed d’El Asnam, a, elle aussi, été fermée à titre préventif, pour permettre aux brigades sanitaires et aux commissions scientifiques d’effectuer une enquête sur la situation pandémique dans cet établissement. "Des mesures seront prises, une fois les résultats connus, soit pour le prolongement de la fermeture de ces établissements ou pour leur réouverture", a expliqué le cabinet de la wilaya. Cette annonce a soulevé de vives inquiétudes chez beaucoup de familles et parents d’élèves, dont plusieurs d’entre eux, ont empêché depuis mercredi leurs enfants de rejoindre les bancs des classes. Le wali de Bouira, Lekhal Ayat Abdeslam, a mis en garde contre une nouvelle vague de propagation du virus de la Coivid-19 après le relâchement enregistré ces dernières semaines au sein des populations de la wilaya, appelant les citoyens à respecter strictement les mesures barrières de prévention. "A l’instar des autres wilayas du pays, Bouira enregistre une hausse inquiétante des cas de la Covid-19", a relevé la même source. Pour tenter de freiner cette nouvelle vague du virus, les autorités de la wilaya ont annoncé, mercredi, le lancement d’une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des villes, des établissements scolaires et de leurs alentours notamment à Bechloul, El Asnam, M’Chedallah, Lakhdaria, rappelle-t-on.