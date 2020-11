COVID 19 A BECHAR : Le wali ordonne le renforcement des barrages de sécurité

Au cours d’une réunion dans le cadre de mesures préventives contre la propagation du coronavirus, Mohamed Belkateb, le wali de Béchar vient d’ordonner ce dimanche dernier de renforcer et d’activer les barrages de sécurité qui existent aux entrées du territoire de la wilaya : à savoir au niveau de Beni Ounif au nord, de Hamaguir et de Kerzaz au sud. Il a insisté sur le fait de soumettre au dépistage de la Covid-12 par PCR toute personne entrant sur le territoire de la wilaya de Béchar. Il a également ordonné au directeur de la santé et de la population de renforcer le stock de la wilaya en ce qui concerne les moyens de détection et de recenser les capacités d’accueil au niveau des daïras pour parer à toute éventualité en cas d’urgence. Pour ce qui est de l’enseignement, le wali a insisté sur le nettoyage et la désinfection régulière de tous les établissements scolaires, sur l’obligation du port du masque de protection sanitaire au sein des établissements d’enseignement en faisant participer les associations des parents d’élèves pour plus d’efficacité. Tout comme il a annoncé l’acquisition de 500 000 masques de protection sanitaire. Le wali a également insisté sur l’application des procédures légales à tous les contrevenants et l’enregistrement des violations, rappelant aux propriétaires de cafés et restaurants de respecter le protocole sanitaire approuvé.