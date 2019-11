COUVERTURE DE LA PRESIDENTIELLE : Les médias tenus de respecter les lois

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a rappelé, dans un communiqué que les médias, audiovisuels et électroniques, étaient tenus, pour réussir la mission de service public concernant la campagne électorale, au respect des règles prévues dans la Constitution et les différents textes juridiques, notamment ceux directement liés à l'activité audiovisuelle en matière de traitement de l'échéance présidentielle du 12 décembre 2019. Ainsi, l'ARAV a exhorté l'ensemble des médias audiovisuels et électroniques à "la contribution efficace et responsable" en consécration des obligations du service public, qui leur incombent en vertu de la loi, pour éclairer les citoyens à travers leurs différents programmes et émissions, et faciliter l'accès des candidats, via leurs chaines, au grand public conformément au principe d'égalité, en accordant le même temps de parole aux candidats. A cet égard, l'ARAV a rappelé nombre de règles et de principes inspirés d'articles ou d'alinéas tant de la Constitution que de la loi organique relative à l'information et le code électoral.