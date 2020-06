COUTS DE MAINTENANCE ET D’ASSURANCES : Les Transporteurs de voyageurs réclament des aides

Plusieurs organisations syndicales des transporteurs de voyageurs ont appelé à Alger la tutelle à leur accorder des aides pour la couverture partielle des coûts de maintenance et d’assurance des véhicules qui constituent désormais un lourd fardeau qui pèse sur leur marge bénéficiaire, en sus des grosses pertes induites par la suspension de leurs activités à cause de la covid-19. En effet, ces syndicats ont expliqué que les coûts de maintenance et d’assurance des véhicules impactent leur marge bénéficiaire notamment après l’augmentation des prix du carburant dans le cadre de la Loi des Finances complémentaire (LFC 2020). A ce propos, ces syndicats ont sollicité la tutelle pour examiner les voies devant résorber une partie de ces charges de manière à permettre aux transporteurs de poursuivre leurs activités sans toucher au pouvoir d’achat du citoyen. De son côté, le président de l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), Hocine Bouraya, a souligné l’impératif de mettre en place une stratégie à long terme pour remédier aux dysfonctionnements relevés dans le secteur des transports à travers l’examen de toutes les charges supportées par les transporteurs afin de parvenir à des solutions durables. Selon M. Bouraya, les transporteurs inter-wilayas sont les seuls à avoir bénéficier des augmentations appliquées de 10% du tarif de transport, ajoutant que les aides revendiquées par les transporteurs permettront de compenser les coûts de maintenance et des pièces de rechange, sachant qu’ils sont contraints à effectuer ce genre d’opérations deux fois par mois. Le même responsable a plaidé pour une aide aux transporteurs en vue de renouveler leur parc d’autobus, en leur permettant d’acquérir de nouveaux soit par facilité ou via des crédits bancaires, sachant que 40% du parc national des bus fonctionnent depuis 25 ans.