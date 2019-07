COUR SUPREME : Saïd Barkat placé en détention provisoire

Tout comme Djamel Ould Abbès, le sénateur déchu est poursuivi pour abus de fonction, falsification de documents officiels, de conclusion de marchés contraires à la législation et de dilapidation du denier public, l'ex-sénateur, Saïd Barkat, a comparu ce lundi devant le juge enquêteur près la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écritures publiques lorsqu'il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille. Le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de Saïd Barbat, après son renoncement à son immunité parlementaire, selon les formes et dispositions prévues dans le code de procédure pénale pour des faits punis par la loi. Il s'agit des chefs d'inculpation de "dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques". Le dossier de cette affaire avait été transféré au juge enquêteur désigné à cet effet pour prendre les mesures adéquates. A noter que le juge enquêteur près la Cour suprême avait ordonné, ce dimanche, le placement de l'ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur, Djamel Ould Abbes en détention provisoire à la prison d'El Harrach pour des affaires similaires. Pour rappel, Saïd Barkat a décidé de renoncer à son immunité parlementaire le 11 juin dernier, alors qu’il était sous le coup d’une procédure de levée d’immunité.