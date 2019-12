COUR SUPREME : Quatre anciens ministres devant le conseiller instructeur

En effet, le conseiller enquêteur a auditionné l’ex-ministre Youcef Yousfi, accusé d’octroi d’indus avantages et la conclusion d’un marché en contradiction avec la législation en vigueur. Abdelghani Zaâlane, ancien ministre des Travaux publics, acquitté dans l’affaire de financement de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika, a été à nouveau entendu dans cette affaire, tout comme les anciens ministres de l’Industrie et du Commerce, en l’occurrence Mahdjoub Bedda et Amara Benyounès. Cette comparution intervient dans un contexte marqué par l’accélération d’importantes enquêtes dans des affaires de corruption impliquant de hauts responsables, d’anciens ministres et hommes d’affaires. Lors d'un procès en Algérie, deux ex-Premiers ministres du Président déchu Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés à 12 et 15 ans de prison pour corruption, selon les médias d'État. Pour rappel, la semaine passé, deux anciens Premiers ministres du Président déchu Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés pour corruption lors d’un procès en Algérie, relatent des médias d’État. M.Ouyahia a été condamné à 15 ans de prison et 16.000 dollars (14.500 euros) d'amende, et M.Sellal à 12 ans de prison et 8.000 dollars (7.000 euros) d'amende. Ils sont accusés d'abus de pouvoir et de détournement de fonds dans le secteur de la construction automobile. Les deux ex-chefs du gouvernement étaient jugés avec d'autres anciens dirigeants politiques de haut rang et des grands dirigeants d'entreprises. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, en fuite à l'étranger, a lui été condamné par contumace à 20 ans de prison, selon l'agence officielle APS.