COUR SUPREME : Poursuites judiciaires contre Ould Abbès et Saïd Barkat

Le parquet près la Cour suprême a entamé les poursuites contre Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, deux sénateurs du tiers présidentiel et ex ministres, a indiqué ce jeudi 27 juin un communiqué officiel. « Après le renoncement des deux sénateurs, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, à leur immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 127 de la Constitution, le parquet près la Cour suprême a entamé les procédures de poursuite judiciaire conformément au code des procédures pénales », souligne le communiqué. Les deux anciens ministres de la Solidarité nationale ne seront pas seuls à être poursuivis. D’autres accusés le seront également, selon la même source qui ne donne pas plus de précisions. En somme, ces accusés sont soupçonnés de « dilapidation des deniers publics, conclusion de transactions en infraction de la législation et la réglementation en vigueur, abus de fonction et falsification de documents officiels ». « Le dossier de cette affaire a été transmis au juge enquêteur désigné pour prendre les mesures adéquates », conclut le communiqué.