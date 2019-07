COUR SUPREME : Ouyahia de nouveau devant le juge enquêteur

L’ancien secrétaire général du Rassemblement National Démocratique avait déjà été entendu par le juge enquêteur de la Cour Suprême dans les affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. En effet, l’ancien chef de l’exécutif a été placé en détention le 12 juin dernier à la prison d’El Harrach par le juge d’instruction près la Cour suprême notamment pour dilapidation de deniers publics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges. Ahmed Ouyahia a été entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction près la Cour suprême et par le tribunal de Sidi M’hammed, au côté d’autres responsables politiques impliqués dans des affaires de corruption. Ahmed Ouyahia a comparu le 16 mai dernier avec le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès et l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh, devant les juges du tribunal de Sidi M’hammed. Ensuite, l’ancien chef du gouvernement a été présenté le 19 juin dernier devant le juge du Tribunal de Sidi M’hammed pour être entendu dans l’affaire de l’usine de montage automobile Kia dans la wilaya de Batna, une usine appartenant à la famille Larbaoui.