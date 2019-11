COUR SUPREME : Ould Abbès devant le conseiller enquêteur

L’ancien secrétaire général du FLN et ancien ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès, a comparu, ce mercredi 20 novembre 2019, devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême dans des affaires de corruption. Saïd Barkat, qui a également occupé ce même poste, sera présenté lui-aussi devant la même instance la semaine prochaine. Le conseiller enquêteur près la Cour suprême a auditionné mercredi dans le cadre de cette affaire le ministre et des cadres ayant bénéficié du privilège judiciaire conformément à l’article 573, a-t-on appris de sources concordantes. Par ailleurs, Ould Abbès devrait répondre le même jour des chefs d’accusation retenus à son encontre, à savoir la dilapidation de deniers publics, la conclusion de marchés en violation de la législation, abus de pouvoir et faux. Pour rappel, l’avocat de Ould Abbès, Me Farouk Ksentini a indiqué, mardi, à Echorouk que son client sera auditionné dans des affaires liées à la corruption à l’époque, dont les faits remontent à l’époque où il était à la tête du ministère de la Solidarité nationale, et ce quatre mois après son incarcération à la prison de El Harrach. Farouk Ksentini a fait savoir qu’il fera appel dès que son mendiant soit écouté afin qu’il soit remis en liberté jusqu’à la programmation de son procès, et ce compte tenu de son état de santé détérioré.