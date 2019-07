COUR SUPREME : Les procédures contre Amar Ghoul engagées

Dans un communiqué rendu public le mardi 9 juillet, la Cour suprême a rappelé que Amar Ghoul a renoncé à son immunité parlementaire en sa qualité de membre du Conseil de la nation. C’est ce qui a permis au parquet général de la Cour suprême de lancer les poursuites contre le président du parti Tadjamou Amel Al Djazaïr (TAJ). Selon la même source, le sénateur du tiers présidentiel est poursuivi dans les dossiers des milliardaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. La Cour suprême précise aussi qu’elle poursuit Amar Ghoul en sa qualité d’ex-ministre. Elle ne dit cependant pas s’il s’agit du dossier de l’autoroute Est-Ouest. Le communiqué indique par ailleurs que la Cour suprême a transféré les dossiers aux conseillers enquêteurs. Ce sont eux qui prendront les mesures adéquates. De ce fait, il s’agit d’attendre l’audition de Amar Ghoul par les enquêteurs de la Cour suprême. Le communiqué indique par ailleurs que la Cour suprême a transféré les dossiers aux conseillers enquêteurs. Ce sont eux qui prendront les mesures adéquates. Même si le communiqué ne le dit pas, il est fort probable que les poursuites concerneront le dossier de l’autoroute Est-Ouest, le projet qui a englouti et continue d’engloutir des sommes faramineuses. L’État y a dépensé plus de 13 milliards de dollars alors que le prix initial ne dépassait pas 7 milliards de dollars.