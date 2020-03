COUR SUPREME : Examen des dossiers de plusieurs ex-hauts responsables

En vue de leur traitement, la Cour d’Alger a transmis à la Cour suprême, mercredi 11 mars, les dossiers de six affaires liées à la corruption et impliquant plusieurs ex-hauts responsables, a annoncé l’ENTV. La première affaire transmise à la Cour suprême concerne la société “SNC Lavallin” et implique l’ancien ministre de l’Energie et des mines, Khelil Chakib Mohamed ainsi que l’ancien PDG de Sonelgaz Noureddine Bouterfa. La deuxième affaire concerne la société “Batigec” et dans laquelle deux anciens ministres sont cités à savoir : La deuxième affaire dénommé « BATIGEC » concerne Abdelhamid Temmar en tant que principal accusé au moment où il était ministre de la Participation et de la Promotion de l’Investissement et Mohamed Benmeradi, alors directeur général du Domaine national et ancien ministre du Commerce. La troisième affaire concerne la société BRC. Le nom de l’ancien ministre de l’énergie et des mines, Chakib Khelil est aussi cité dans cette affaire. La quatrième affaire: le complexe Corso, elle implique Djamila Tamazirt, ex-ministre de l’industrie dans le gouvernement Bedoui. La cinquième affaire concerne l’homme d’affaires Metidji Hocine Mansour et implique l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal et Rahyal Mustapha Karim, ancien directeur de cabinet du Premier ministre. La sixième et dernière affaire implique l’ancienne ministre de la poste et des TIC Imane Houda Feraoun : Ce dossier concerne l’opérateur Algérie Télécom.