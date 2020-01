COUR SUPREME : Djamel Ould Abbes à la barre

En effet, le tour est venu pour l’ancien ministre de la solidarité, et ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbes. Ce dernier avait comparu dans la matinée de ce mardi devant le juge d’instruction près la Cour suprême dans le cadre de la poursuite de l’enquête dans l’affaire de gaspillage de deniers publics. Djamel Ould Abbes, l’ancien secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), parti du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika, poursuivi notamment pour «dilapidation de deniers publics» a été placé le 7 juillet en détention préventive, Djamel Ould Abbes a été placé en détention préventive par le magistrat enquêteur de la Cour suprême. Il est poursuivi en tant qu’ancien ministre de la Solidarité nationale pour «dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques». Le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l’encontre de Djamel Ould Abbes après qu’il eut volontairement renoncé à son immunité parlementaire. Djamel Ould Abbes a enchaîné jusqu’en 2012 les postes ministériels, dès l’arrivée à la tête de l’État, en 1999, du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Depuis 2013, il était membre de la Chambre haute du parlement, le Conseil de la Nation. Il avait été nommé sur le contingent du chef de l’État, qui désigne un tiers de ses membres. Il avait également été à la tête du FLN, parti au pouvoir, de 2016 à 2018.