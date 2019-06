COUR SUPREME : Chakib Khelil, Djoudi et Tou convoqués

L’ex-ministre de l’Énergie et ex-PDG de Sonatrach, Chakib Khelil, a officiellement été convoqué par la Cour suprême d’Alger. Impliqué dans de lourds dossiers de corruption, de dilapidation de deniers publics, d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, Chakib Khelil devra être notifié, dès la semaine prochaine, au même titre que ses complices. Au mois d’avril dernier, la Cour suprême avait indiqué que la conclusion de deux contrats par la compagnie Sonatrach avec deux entreprises étrangères en infraction à la loi constituaient les deux motifs de poursuites et que ces mesures ont été prises conformément aux dispositions de l’article 573 du code de procédure pénale, relatif au privilège de juridiction. Dans ce contexte, l’ancien ministre du transport, Amar Tou et celui des finances Karim Djoudi sont convoqués pour se présenter ce dimanche devant le magistrat instructeur de la Cour Suprême, a rapporté la chaîne El Hayat TV. Les deux anciens ministres sont accusés de corruption et d’octroi d’avantages indus ainsi que de dilapidation de deniers publics.