COUR SUPREME : Boudjemâa Talaï placé sous mandat de dépôt

Boudjemâa Talaï, qui est également député à l'Assemblée populaire nationale (APN), est accusé notamment d'abus de fonction et de dilapidation de deniers publics. En effet, cité dans des affaires de malversation enregistrées dans le secteur des travaux publics, l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemâa Talaï, a comparu, lundi, devant le juge enquêteur à la Cour suprême à Alger, pour répondre aux chefs d’accusation d’octroi d’indus avantages dans les marchés et contrats publics, de dilapidation de deniers publics, d’abus de fonction et conflit d’intérêt et corruption dans l’octroi des marchés publics. A rappeler que les mêmes accusations ont valu à son prédécesseur, Amar Ghoul, la mise sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt d’El Harrach. Il est à rappeler que dans un communiqué rendu public, Boudjemaa Talai a annoncé la cession de son immunité parlementaire suite à l’accusation portée par la Cour suprême contre lui. En effet, le ministère de la justice avait saisi l’Assemblée populaire nationale, APN pour procéder à la levée de l’immunité parlementaire contre Talai. De ce fait, la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu lundi une réunion consacrée à l’élaboration de son rapport final sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Boudjemaa Talaï.