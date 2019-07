COUR SUPREME : Amar Ghoul comparaitra finalement dimanche

Quatre anciens ministres seront auditionnés, début de la semaine prochaine, par le juge d’instruction près la Cour Suprême, a rapporté, jeudi, l’agence officielle. « Le parquet général près la Cour Suprême reprendra, début de la semaine prochaine, la poursuite judiciaire contre les quatre responsables restants », a fait savoir la même source, précisant qu' »il s’agit de Bouazghi Abdelkader, Ghoul Amar, Bouchouareb Abdeslam et Talai Boudjemaa et ce conformément aux formes et conditions prévues par le code de procédure pénale. » Pour rappel, Amar Ghoul et Boudjemaa Talaï, respectivement sénateur et député dont les dossiers liés à des affaires de corruption ont été transférés fin mai dernier à la Cour Suprême, ont renoncé la semaine dernière à leur immunité parlementaire pour être entendus par le juge d’instruction près ladite Cour. Ils avaient occupé également par le passé tous les deux le poste de ministre des travaux publics et des transports.