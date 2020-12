COUR DE TIPASA : Report au 26 décembre du procès de "Mme Maya"

La Cour de justice de Tipasa a décidé du report au 26 décembre courant, du procès de Nachinache Zoulikha-Chafika dite "Mme Maya", condamnée en première instance par le tribunal de Cheraga, à 12 ans de prison ferme, dans une affaire de corruption. La chambre correctionnelle a décidé le report de ce procès, pour la 3eme fois consécutive, à la demande de la défense des autres parties accusées dans cette affaire qui a évoqué l’absence, pour des raisons de santé, de la défense de Mme. Maya (accusée principale). Nachinache Zoulikha-Chafika, dite "Mme Maya", a été condamnée le 14 octobre dernier par le tribunal de Chéraga, à 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions de DA avec la saisie de ses biens. Ses deux filles, Imène et Farah, ont été condamnées chacune à une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 3 millions de DA avec la saisie de leurs biens. Impliqués dans cette affaire, l'ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi, a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d'un million de DA, tandis que son fils a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 500.000 DA. Les griefs retenus contre les accusés dans cette affaire sont notamment "blanchiment d’argent", "trafic d’influence", "octroi d’indus avantages", "dilapidation de deniers publics", "incitation d’agents publics pour l’octroi d’indus avantages" et "transfert illicite de devises à l’étranger". Jugés aussi pour cette affaire, l'ancien wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane, et l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA chacun.