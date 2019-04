COUR DE JUSTICE : Les avocats observent encore un sit-in

Les avocats ont organisé encore un sit-in dimanche, devant le siège de la cour de justice de Mostaganem pour le changement du système politique en place. À travers leur action, les hommes et femmes de droit ont exprimé leur opposition à toute démarche visant «le recyclage du système». Comme ils se sont opposés aussi à la nomination de Fenniche en remplacement de Belaïz qu’ils considèrent d’acte «anticonstitutionnel». L’action des avocats a été l’occasion, pour eux, de réitérer leur adhésion et soutien au mouvement populaire pacifique pour le changement du système politique en place et l’édification d’un État de droit. Ainsi, les robes noires ont déployé avec fierté, des banderoles brandies exprimant des slogans hostiles au pouvoir, également en récusant la nomination de Fenniche à la tête du Conseil constitutionnel, d’abord sur le plan juridique et puis après politique. «Revenez à l’article 183, parce que normalement cela relève des prérogatives du président de la République, or nous n’avons pas de président», a-t-on indiqué.