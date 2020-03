COUR DE JUSTICE DE SIDI BEL ABBES : 89 affaires au rôle de la première session criminelle

La première session criminelle 2020, de la Cour de Sidi Bel Abbès, a été ouverte, dimanche 1er mars, avec pas moins de 89 affaires au programme et lesquelles seront traitées au rôle jusqu'au 2 avril 2020, a-t-on appris d'une source autorisée. Ces affaires à examiner, selon notre source, concernent les meurtres avec préméditation, guet-apens, tentatives d'homicides volontaires, usage et faux usage de faux, appartenance soutien et autre apologie aux groupes terroristes en activité, attentat à la pudeur, viol de mineur, association de groupes de malfaiteurs, vols qualifiés, trafic de drogue,

Kidnapping avec torture ayant entraîné la mort, destruction de billets de banque, détournement de deniers publics, fraude fiscale et coups et blessures ; mettant en cause 200 individus.

Par ailleurs, 2 autres affaires ciblant 8 personnes et inhérentes, une liée au crime d'El Hanani, ex-magistrat de Ain Defla et l'autre au détournement de foncier, n'ont pas été programmées.