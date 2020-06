COUR DE JUSTICE DE BECHAR : 44 affaires inscrites au rôle de la session criminelle

La deuxième session ordinaire de l'année 2020 du tribunal criminel près la Cour de Béchar qui s’est ouverte du 23 juin au 20 juillet devra mobiliser le corps judiciaire sur 44 affaires inscrites au rôle. Selon le communiqué adressé à la presse par le procureur général près la cour de Béchar, ces 44 affaires criminelles enrôlées pour cette session concernent essentiellement 2 affaires d’homicide volontaire, 2 affaires d'incendie volontaire, 16 affaires de détention et trafic de stupéfiants et de psychotropes, et 24 affaires allant de vols qualifiés et association de malfaiteurs au faux et usage de faux dans des documents officiels en passant par des affaires d'atteinte à la pudeur et de viols. Tout au long de cette session, les auteurs présumés de ces délits comparaîtront devant le tribunal et on est en droit d'attendre des sentences exemplaires surtout pour les cas qui relèvent de meurtre avec préméditation et de tentative de meurtre, de l'enlèvement, de la séquestration ou de la détention et de la commercialisation de drogue qui sévissent ces derniers temps dans le territoire de la wilaya.