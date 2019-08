COUR DE JUSTICE D’ORAN : Le président de la cour et du procureur général installés

Le ministre de la justice garde des sceaux Belkacem Zeghmati a présidé avant hier, la cérémonie d’installation des nouveaux chefs de la cour d’Oran, notamment Mr Antar Menouar, le nouveau Président de la Cour et Mr. Reggaz Mohamed, le nouveau Procureur Général de la Cour d’Oran. Lors de son intervention, le ministre de la justice garde des sceaux, a réitéré l’importance de la justice dans l’application de la loi pour protéger la société et les droits des individus et leurs libertés. Belkacem Zeghmati, s’est adressé également aux juges, en les qualifiant, «des piliers du pouvoir juridique. » Il a mis l’accent sur la nécessité du respect par les magistrats de l’obligation de réserve et du code déontologique, pour atteindre l’objectif d’une justice neutre et non influençable. Le Ministre a souligné également que «L’indépendance de la justice n’est pas un privilège accordé aux juges mais une responsabilité, qui l’oblige à trancher entre les gens en toute conscience et neutralité selon la loi et les preuves présentées devant lui sans aucune influence extérieure. » Le ministre de la justice, estime que, « Le devoir incombe au juge d’être indépendant des pressions extérieures sans pour autant se retirer de la vie publique». Il a appelé dans ce sens, «les juges à ne pas s’isoler de la société et de ne pas se retirer de la vie publique.» Le ministre, a également, exhorté, les différents acteurs du secteur de la justice à une prise de conscience de la spécificité de la responsabilité et la nature des devoirs qui leurs incombent vis-à-vis de leur pays et de la société. Le Ministre de la justice, soulignera que, « Le peuple a crié avec toute sa force pour combattre la corruption et l’économie de la rente, il a également fait de son cheval de bataille, la dignité et l’égalité des chances ainsi que le respect des droits de l’homme et de la justice sociale, mais la justice reste selon mes estimations la principale revendication du peuple. ».