COUR D’APPEL D'ORAN : 5 ans de prison requis contre 04 passeurs de harraga

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on n’entende pas parler de groupes de ‘harraga', des deux sexes, qui ont tenté de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. Quitter le pays est le « rêve » d'une bonne partie des jeunes Algériens. Lundi, devant la Cour d'appel, le procureur a requis une aggravation de la peine contre trois des quatre passeurs, pour les chefs d'accusation d’organisation et aide à l’émigration clandestine. Condamnés en première instance à trois ans de prison ferme, le procureur de la cour d’appel vu la gravité des faits, a requis cinq ans de prison ferme. Cette affaire remonte au 27.08.2019, lorsqu'une embarcation voulait quitter le port d'Oran afin de n’attirer aucune attention. Malheureusement, les éléments sécuritaires se trouvant sur place, ont réussi à repérer ce manège. Ce qui les fera agir immédiatement. A leur vue, le conducteur de cette embarcation prendra la fuite. Une fois intercepté et fouillé, il a été trouvé au niveau de ce petit bateau, 9 jerricans d’une capacité de 30 litres remplis d’essence ainsi qu’un appareil GPS et la somme de 111 000 dinars. Interrogé, il nia en bloc les faits puis par la suite il a divulgué une partie. Poursuivant leur enquête, les investigations permettront d’identifier les 3 autres mis en cause qui ont fait l'objet d'arrestation. Selon les éléments de l’enquête, ces mis en cause faisaient sortir cette embarcation du port d’Oran équipée afin d’aller récupérer des harraga avec un autre bateau. Cités à la barre de la cour d’appel, les mis en cause n'ont pu répondre convenablement, ce qui les conduiront vers des contradictions, qui les chargeront. Chacun des prévenus tentera de se disculper. Mais l’analyse de leur portable fera ressortir que les prévenus étaient en contact entre eux et avec d’autres personnes. La défense plaidera les circonstances atténuantes. La loi ne tolère pas les passeurs de harraga; ils sont nombreux à avoir été jugés devant les Tribunaux et Cours de la wilaya d'Oran.