COUR D’ALGER : Report du procès en appel d’Abdelghani Hamel

La Cour d’Alger a décidé de reporter le procès en appel d’Abdelghani Hamel, de sa famille et de deux anciens ministres, au 26 juillet prochain, rapportent le dimanche 28 juin 2020 plusieurs médias. L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) a été condamné par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, en première instance, à une peine de 15 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de dinars pour corruption et richesse illicite, alors que son épouse a été condamnée à deux ans de prison ferme et un million de dinars d’amende. Le fils aîné de l’ex-DGSN, Amiar Hamel, a été condamné à 10 ans de prison ferme et à une amende de 6 millions de dinars. Son deuxième fils, Hamel Mourad, a été condamné à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. Les sociétés des fils d’Abdelghani Hamel ont également été condamnées à une amende de 32 millions de dinars. Son fils Hamel Chafik, a été condamné à 8 ans de prison et à une amende de 5 millions de dinars. Quant à sa fille Hamel Chahinaz, elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. Quant aux deux anciens ministres Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaâlane, impliqué dans l’affaire, ils ont été condamnés à 3 ans de prison.