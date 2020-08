COUR D'ALGER : Le nouveau président installé dans ses fonctions

Le nouveau président de la Cour d'Alger, Mokhtar Bouchrit a été installé, mardi à Alger, dans ses nouvelles fonctions, et ce dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des magistrats décidé jeudi dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, du Premier président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, du Wali d'Alger, Youcef Cherfa et de représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya d'Alger. Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. Zeghmati a affirmé que l'installation de M. Bouchrit au poste de président de la Cour d'Alger s'inscrivait dans le cadre du vaste mouvement opéré par le Président Tebboune dans le corps des présidents des différentes juridictions" pour la consolidation de l'institution judiciaire et l'optimisation de ses capacités à faire face aux défis actuels auxquels le pays est confronté de manière à répondre aux revendications et aspirations légitimes du peuple". "Investi de la confiance du président de la République, M. Bouchrit, qui a rejoint le corps de la justice en 1990, a été promu durant son parcours professionnel à différents grades, avant d'atteindre le grade de conseiller à la cour suprême. Il a été également président de tribunal dans plusieurs régions du pays, ainsi que président de la Cour de Béjaïa en 2014, de la Cour de Guelma en 2016 et de la Cour d'Oum el Bouaghi en 2019.