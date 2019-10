COUPURES INTEMPESTIVES DE COURANT A AIN TURCK : Fermeture des commerces dès la tombée de la nuit

Selon un technicien du service de la société de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya d'Oran «ce problème est dû essentiellement à la surcharge sur le réseau électrique avec l'utilisation intensive des appareils de climatisation, de refroidissement et de congélation». Il explique dans ce contexte, pour l'illustration, qu'«un climatiseur a une puissance de 1.800 watts», ce qui est beaucoup. «Ce climatiseur, en marche pendant trois heures par jour et pendant un trimestre coûtera 2.000 dinars et le mode de veille des appareils électriques peut engendrer une consommation estimée entre 13 et 15% de la consommation totale d'un ménage», fait-il remarquer. La forte canicule qui sévit actuellement a aussi provoqué des pertes colossales à la société de distribution de l'électricité et du gaz puisque plusieurs transformateurs ont été complètement endommagés, des transfos valant 150 millions de centimes l'unité. «Des équipements installés dans les postes de transformation du courant électrique ont subi le même sort provoquant une perte sèche de plusieurs millions de centimes dont des centaines de fusibles grillés à cause de la surcharge», note-t-on encore. Un autre volet a été évoqué par notre même interlocuteur. Il s'agit de la fraude et le vol de l'électricité. Le service du contentieux a enregistré, sur ce registre, plus de 200 plaintes au niveau du service commercial d’Oran. «Ces fraudeurs seront poursuivis en justice», selon les informations recueillies auprès de quelques membres de la société civile. Ces branchements illicites sont enregistrés dans l'ensemble des bidonvilles érigés à travers les quatre communes de la daïra de Ain Turck, dont la plus importante, celle de Mers El-Kebir.