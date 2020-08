COUPURES DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Le DG de l’ADE s’explique

Le Directeur général de l’Algérienne des Eau (ADE), Smain Amirouche s’est exprimé lundi sur les coupures répétées de l’eau potable en Algérie durant les derniers jours, affirmant que ses services ont constaté des «arrêts répétitifs lors d’événements nationaux et religieux » au niveau des stations de dessalement d’eau de mer. En effet, et lors de son passage dans l’émission «L’Invité de la rédaction » de la radio Chaine 3, Smain Amirouche a révélé : » «On a eu énormément de doutes sur le fonctionnement de certaines installations », le même responsable a ajouté que des cas de casses, des arrêts répétitifs et des actes de sabotages ont été observés aussi bien à Alger qu’ailleurs. En outre, Smaine Amirouche a également précisé que les perturbations d’approvisionnement en eau portable (AEP) enregistrées dans nombre de communes et de régions du pays, durant l’Aïd El Adha, étaient dues à « une consommation record » dépassant les capacités de stockage et de distribution disponibles. Le premier responsable de l’ADE, a appelé à laisser l’enquête faire toute la lumière sur cette affaire, «Nous allons regarder de plus près pour voir l’origine de ces dysfonctionnements qui ont coïncidé, cette fois-ci, avec la fête de l’Aid», a-t-il ajouté.