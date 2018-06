COUPURE D’INTERNET POUR RAISON D’EXAMEN : Les horaires d’arrêt publiés par Algérie-Telecom

Algérie Télécom a pris les devants des critiques en rendant public pour la première fois les horaires de coupure d’internet durant les épreuves du BAC à du mercredi. L’organisme précise que le service internet sera suspendu pendant la première heure de chaque épreuve tout au long du déroulement de l’examen du baccalauréat, ajoutant que cette suspension concerne aussi bien les clients résidentiels que les opérateurs de télécommunications, à l’exception des opérateurs économiques disposant de liaisons spécialisées, assurant un service d’intranet. Cette situation vise essentiellement à mettre un terme aux tentatives de tricheries qui dominent les épreuves du BAC durant ses trois dernières années. Le programme établi porte sur les jours suivants : Mercredi 20 juin: de 08h30 à 09h30, de 11h30 à 12h30 et de 15h00 à 16h00. Jeudi 21 juin: de 08h30 à 09h30 et de 15h00 à 16h00. Samedi 23 juin: de 08h30 à 09h30 et de 15h00 à 16h00. Dimanche 24 juin: de 08h30 à 09h30 et de 15h00 à 16h00. Lundi 25 juin: de 08h30 à 09h30 et de 15h00 à 16h00.