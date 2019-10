COUPURE D'INTERNET AU NIVEAU DU VFS GLOBAL : L'Autorité de régulation réagit

L'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a affirmé, ce dimanche dans un communiqué, que suite à la coupure des services d'accès internet au niveau du centre VFS Global, qui collecte des demandes de visas pour le compte du Consulat général de France à Alger, que "toute exploitation d’un réseau virtuel privé (VPN) en dehors du cadre réglementaire représente une violation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur". "Suite aux informations partagées sur les réseaux sociaux et reprises par certains médias sur la coupure des services d’accès internet au niveau du centre VFS Global, dans le cadre de la collecte des demandes de visas pour le compte du Consulat Général de France à Alger, l’ARPCE tient à préciser que toute exploitation d’un réseau virtuel privé (VPN) en dehors du cadre réglementaire représente une violation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et que l’exploitant est tenu de le déclarer et de se conformer au dispositif mis en place", ajoute la même source. "Aussi, l’Autorité de Régulation en vertu des lois et règlements régissant les communications électroniques en Algérie demeure au service de l’ensemble des exploitants pour le traitement de leurs dossiers, dès leur réception, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur", conclut le communiqué.