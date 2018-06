COUFFIN DU RAMADHAN : Des chèques à partir du prochain Ramadhan

Le couffin du Ramadhan sera supprimé à compter de l’année prochaine pour être remplacé par des chèques, a-t-on appris auprès du ministère de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition féminine. Cette décision devrait être entérinée, hier le mardi 04 Juin 2018 à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l’Etat. C’est sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qu’il a été décidé de supprimer le couffin du Ramadhan, précise-t-on au ministère de la Solidarité nationale. Des chèques et de l’argent liquide seront remis aux catégories sociales les plus démunies qui seront recensées et ce, à compter de 2019. Cela confirme que les pauvres seront recensés dans le cadre de la suppression des subventions et aides de l’Etat, lesquelles seront ciblées. Toutefois, il sera difficile de contrôler la distribution des chèques et de l’argent liquide, sachant que l’opération du couffin du Ramadhan connait chaque année des détournements. Alors qu’en sera-t-il quand il s’agit d’argent !