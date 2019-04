COUFFIN DE RAMADHAN : Un chèque de 6000 dinars pour les nécessiteux

Le fameux couffin ne sera point distribué ce Ramadhan. Chaque famille recevra une somme de 6000 dinars par virement sur un compte courant postal (CCP). Les services du Ministère de l’Intérieur se sont engagés pour le lancement de cette opération des aides de Solidarité en faveur des familles nécessiteuses, leur permettant de bénéficier d’une somme d’argent de 6 000 dinars qui sera versée avant le mois sacré . Pour ce faire, Le ministère a coordonné ces actions avec le Ministère de la Solidarité nationale, des Affaires religieuses et Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Des voix appuient sans réserve cette action, estimant que cela permettra de préserver la dignité des familles. Selon un communiqué du Ministère de l’Intérieur, le nombre de familles recensées concernées par ces aides sont estimés à 1 613 906 familles dans le besoin. Ces derniers vont bénéficier et a permis de financer des transports de 8 milliards à 10 milliards de dinars.