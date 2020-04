COUFFIN DE RAMADHAN A ORAN : Octroie de 6.000 DA pour plus de 6215 bénéficiaires

De source proche des services de l'APC d',Oran, l'on apprend qu'une enveloppe financière de 38 millions de dinars vient d'être débloquée par la commune d’Oran dans le cadre des préparatifs des opérations de solidarité durant le mois de ramadan. Pas moins de 6.215 familles nécessiteuses dans la commune d’Oran, vont bénéficier d’aide financière.6.000 da seront octroyés aux familles démunies pour leur permettre de faire face aux dépenses quotidiennes durant le mois de Ramadhan. Les aides seront octroyées quelques jours avant le début du mois sacré. Les personnes concernées par cette opération sont celles qui « perçoivent un revenu ne dépassant pas les 6.000 DA, les bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion sociale, les personnes handicapées à 100 %, les bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité, ainsi que des personnes non assurées sociaux. Cette initiative, saluée par les citoyens, vise avant tout à «préserver» la dignité de cette catégorie de la société. Pour le bon déroulement de cette opération et éviter tous les dépassements, un logiciel reliant les différentes communes de la wilaya via les réseaux, Intranet a été mis en place. Cet outil informatique va permettre de mettre à jour les listes des bénéficiaires de ces actions de solidarité. Ces aides financières remplacent depuis deux années les opérations de distribution de couffins car dans les années précédentes la distribution du couffin de Ramadhan n’a pas été maîtrisée du tout. De nombreuses familles démunies comptent sur la générosité de l'Etat et de leurs concitoyens pour obtenir de la nourriture durant le mois sacré du Ramadan. Dans ces préparatifs des opérations de solidarité avec les familles démunies durant le mois de Ramadan. Pour rappel durant le mois de ramadan de l’année passée, quelques 66.000 aides financières octroyées par la direction de l’action sociale de la wilaya d’Oran aux familles démunies. Ces dernières ont bénéficié d’aides financières estimées à 6.000 da chacune. Une enveloppe de prés de 45 milliards de centimes a été consacrée à cette action. Aussi 28.464 colis alimentaires ont été remis aux familles nécessiteuses sur tout le territoire de la wilaya. Cela, ajouté aux 872.320 chauds repas servis durant tout le mois de carême 2019 au niveau des 111 restaurants Errahma et autres restos du cœur. Ces actions de solidarité ont vu la mobilisation de la direction de l’action sociale et les collectivités locales.