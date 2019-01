COTISATIONS CASNOS : Plus de 6800 milliards de cts recouvrées en 2018

Devant la commission de santé et des affaires sociales de l'Assemblée populaire nationale (APN), Achek Youcef Chawki a précisé que le recouvrement des cotisations de la CASNOS a atteint 68.8milliards de DA en 2018, montant qui représente les cotisations de 857 360, sur 1 697 463 affiliés actifs", soulignant que 104 024 nouveaux affiliés ont été immatriculés durant la même période. Le même responsable a ajouté que les dépenses globales de la CASNOS ont dépassé 57 milliards de DA, estimant que la Caisse est en "bonne santé financière", ce qui lui permet de tenir tous ses engagements à l`égard de ses cotisants en matière de remboursement des frais médicaux et de versement des pensions de retraite". Il a précisé que "cette bonne santé financière est appelée à s'améliorer davantage", cependant, pour la pérennité de ce système solidaire et par répartition, "il est nécessaire d'apporter plus de performances", a-t-il fait savoir. Abordant à l'occasion les infractions relevées par les services concernés de la CASNOS, M. Achek Youcef Chawki a indiqué que 31% des non-salariés ne sont pas affiliés, 49 % ne cotisent pas et 85% ne cotisent pas au minimum, affirmant que plus de 430 contrôleurs ont été formés, agrées et assermentés pour lutter contre les défauts d'affiliation, de paiement et de la sous déclaration. L'intégration du travail informel en Algérie par la sécurité sociale a été également au menu de cette rencontre. Le DG de la CASNOS a affirmé à ce sujet que son organisme "a enregistré une affiliation d'office de 5354 rapports de constat d'activité et procès-verbaux, permettant la régularisation de 1765 cas".