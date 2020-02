CORRUPTION, ‘’ZERDATS’’ ET LES CORTEGES DE 20 VOITURES : Le président Tebboune met en garde les walis

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions fermes aux walis pour faire face à la corruption au niveau central et local, au trafic d’influence et à bannir certaines pratiques telles que les « zerdats » et ce, dans le cadre de leurs nouvelles missions pour le développement local. S’adressant aux walis, lors de la réunion gouvernement-walis, le président de la République a déclaré : « Arrêtez les fausses promesses ». Vous êtes chargés à trouver des solutions sérieuses aux problèmes des citoyens », a-t-il encore déclaré. Dans le même contexte, le président Tebboune a ordonné aux walis d’intensifier « les visites sur le terrain qui devraient être consacrées, seulement à résoudre les problèmes des citoyens, et non pas aux apparences ». Tebboune a souligné, à ce propos, la nécessité de bannir la politique des « zardats » et des extravagances lors de leurs visites sur le terrain. »Pourquoi utilise-t-on 30 voitures lors des sorties sur le terrain ! a-t-il déploré. En effet, M. Tebboune a exigé que "les dépenses publiques soient affectées au règlement des problèmes de développement et non pas gaspillées et utilisées pour la réfection des trottoirs tous les six mois". A ce titre, M. Tebboune a indiqué que "les trottoirs sont parfois rénovés tous les six mois alors que le citoyen habitant à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya manque d'eau et d'électricité", mettant l'accent sur l'impératif de maitriser et de contrôler les marchés publics portant sur ces travaux. "Le contrôle technique a fait défaut faisant de chaque investissement de développement local une source de gaspillage. Ce que nous réalisons est refait trois ou six mois après, et ce en toute impunité", a-t-il ajouté. Le président Tebboune a appelé, dans ce cadre, les directions techniques au niveau des ministères à assumer la responsabilité de contrôle de la qualité des investissements afin d'éviter le gaspillage. "Les directions techniques relevant des ministères techniques seront désormais responsables de la qualité", a indiqué le président de la République, relevant l'impératif d'adopter "des normes permettant de développer le pays sans gaspillage aucun ni un recours quelconque à la rénovation des travaux réalisés après quelques mois, devant la consternation du citoyen".