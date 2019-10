CORRUPTION : Haddad et Kouninef au cœur d’un nouveau scandale

En effet, d’après des informations rapportées par le média arabophone Echorouk, l’enquête préliminaire a révélé qu’un grand nombre de directeurs principaux et régionaux seraient impliqués dans un nouveau scandale de Naftal. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir collaboré illicitement avec les hommes d’affaires qui sont actuellement incarcérés à la prison d’El Harrach. Selon les premiers détails de l’enquête, donnés par Echorouk, des avantages indus auraient été accordés à des hommes d’affaires contre des sommes d’argent colossales, estimées à des milliards de dinars. Ces dernières auraient été versées aux directeurs. Cette enquête a d’abord révélé que « Ali Haddad aurait bénéficié d’une très grande quantité de goudron destinée à la construction de l’autoroute est-ouest », l’enquête a également enregistré « plusieurs autres dépassements qui concernent des accords entre Ali Haddad et Naftal. Des accords qui seraient contraires à la loi ». Par ailleurs, les services de la gendarmerie ont découvert lors de cette enquête que les frères Kouninef seraient eux aussi impliqués. Les entreprises des Kouninef auraient ainsi décroché des projets de travaux publics tout au long de cette autoroute est-ouest, sans l’accord de la commission chargée de délivrer les projets de construction et d’entretien. Enfin les enquêteurs seraient sur une autre affaire qui concerne cette fois-ci les aires d’autoroute et de services autoroutiers de Naftal. La même source a ainsi évoqué la surfacturation des stations de services implantées tout au long de l’autoroute est-ouest. Les frais de ces aires de repos auraient atteint les 4 mille milliards de centimes. Cela concernerait principalement les stations de Relizane, Ain Defla, Bordj Bou Arreridj, Setif et la wilaya de Mila. Selon les chiffres de ce rapport, le projet de construction d’une seule station aurait été estimé à environ 285 milliards de centimes, alors qu’en réalité, cette construction ne dépasserait pas les 100 milliards de centimes de dinars.