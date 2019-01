CORRUPTION : Des responsables de l’Université de Saïda devant la justice

Selon une source médiatique, 13 personnes, dont le directeur des œuvres universitaires de la wilaya de Saïda et la directrice de la cité universitaire 2000 lits Ahmed Medaghri, sont au centre d’un grave scandale. Profitant de leur position, ces personnes se sont rendues complices d’une tentative d’empoisonnement des résidents des différentes cités universitaires dans la wilaya. Avec la complicité du directeur des œuvres universitaires, un réseau de trafiquants a livré de la viande avariée aux étudiants. Découvert, le réseau a été démantelé et ses membres ont été tous interpellés par la police qui les a présentés devant le juge d’instruction. Après examen du dossier, le magistrat a décidé de placer trois personnes en détention provisoire, alors que 10 autres sont mises sous contrôle judiciaire en attendant le procès. Ce n’est pas le premier scandale qui secoue les œuvres universitaires, où des responsables avides du gain rapide et facile n’hésitent pas à s’adonner à des trafics en tous genres, notamment l’achat de produits de moindre qualité et le gonflement des factures, en accord avec les fournisseurs.