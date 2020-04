CORONAVIRUS : Une 2ème vague de 251 confinés a quitté Mostaganem

Samedi 04 Avril 2020 ce sont quelque 251 voyageurs confinés ont quitté le complexe hôtelier "Al Mansour" de Mostaganem et ce, en tant que deuxième vague de après la levée de la l'isolation sanitaire qui a duré deux semaines de confinement pour 550 voyageurs en provenance de France et de Grande-Bretagne , dans le cadre des mesures préventives prises pour endiguer la propagation de l'épidémie de Coronavirus ,Covid-19. . Les autorités locales ont fourni 17 bus de la société "Sotraz" chargée des transports des travailleurs de la zone industrielle d'Arzew . bus et véhicules du domaine public ont été mobilisés ainsi pour transporter les confinés vers les différents destinations à travers les wilayas . De leur côté, toutes ces personnes prises en charge de leur arrivée à Mostaganem jusqu'au seuil de leur départ vers leurs familles ont exprimé leur satisfaction et ainsi que l'expression de toute leur gratitude envers les autorités représentant l'Etat ainsi qu'à toutes les personnes privées de la société Mostaganemoise. Ils ont appréciés la qualité de l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que tous les soins dont ils on été entourés sur tous les plans notamment leur prise en charge en matière de soins de santé ,traitement psychologique, nourriture et divertissements.