CORONAVIRUS : Le Real Madrid placé en quarantaine

L’épidémie de coronavirus continue d’agiter et de perturber le monde du sport. Un joueur de basket de l’équipe du Real Madrid vient d’être testé positif au coronavirus. Le Real Madrid s’est donc mis en quarantaine pour éviter une contamination plus importante. Tous les joueurs des sections football et basket sont concernés. Plus tôt dans la matinée, l’EuroLeague a décidé de suspendre temporairement ses compétitions. Les compétitions Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYS EuroCup, et Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament sont donc suspendues pour une durée encore indéterminée.