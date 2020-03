CORONAVIRUS : Le Président Tebboune ordonne la fermeture des écoles

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné après consultation des ministres concernés, la fermeture des écoles de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 12 mars 2020 jusqu’à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain”, lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune a également ordonné la fermeture des Universités et Instituts de l’enseignement supérieur, à l’exception des facultés où se déroulent encore les examens de rattrapage. La décision concerne aussi les établissements de formation relevant du secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels, ainsi que les écoles coraniques, les zaouias, les classes d’alphabétisation et tous les établissements éducatifs privés et les jardins d’enfants, selon la même source. La décision intervient comme mesure préventive pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on précisé. Par ailleurs, le ministère de la Santé a officiellement adressé jeudi, une demande au ministre de l'Education pour lui demander d'avancer les vacances de printemps, a fait savoir, Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé. S'exprimant dans une conférence de presse dans laquelle il fait le point sur la situation épidémiologique de la pandémie du Coronavirus, M. Fourar a ajouté que "la demande reste entre les mains du ministre de l'Education'. Mercredi, le ministère de l'Education s'est empressé de démentir l'information qui a fait le tour des réseaux sociaux sur un éventuel avancement des vacances, précisant qu'il n'en était rien et que l'information relayée sur facebook avait pour origine le ministère tunisien de l'Education. Pour rappel, le ministère de l’éducation a annoncé jeudi, via un communiqué que "En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune portant fermeture des établissements éducatifs à partir de jeudi 12 mars 2020 jusqu'à la fin des vacances de printemps, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus (Covid-19), le ministère de l'Education nationale annonce que les vacances de printemps, prévues le 19 mars, seront avancées d'une semaine, soit jeudi 12 mars 2020, et ce au niveau de tous les établissements scolaires et éducatifs des trois cycles d'enseignement", précise le communiqué.