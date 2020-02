CORONAVIRUS : L'Algérie n'a enregistré aucun autre cas positif

Aucun autre cas positif de Coronavirus n'a été enregistré en Algérie jusqu'à ce jeudi excepté celui importé par un ressortissant italien, a assuré jeudi le directeur général de la prévention et de la promotion au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar. "Nous n'avons enregistré, à l'heure actuelle, aucun cas positif de Coronavirus, à part celui isolé importé par un ressortissant italien, actuellement en voie de guérison", a déclaré Fourar, en marge du lancement d'un Centre d'appel pour répondre aux citoyens sur le numéro vert 3030 voulant s'informer sur la réalité épidémiologique liée au Coronavirus en Algérie. Tout en indiquant que "les gens doivent savoir que les cas de grippe ne sont pas automatiquement des cas de coronavirus en l'absence de cas autochtone qui pourrait transmettre la maladie à d'autres sujets", il a affirmé qu'il n'y a "aucune épidémie en cours" et qu'il "n'y a pas de foyer en Algérie", assurant que "c'est une situation tout à fait maîtrisable". "Nous avons tendance à parler de ce type de virus au moment où l'on a enregistré 20 cas de décès des suites de la grippe saisonnière depuis le début de l'hiver", a-t-il fait savoir. Evoquant le Centre d'appel, mis en place en collaboration avec Algérie Télécom, le même responsable a fait savoir que le ministère a mis en place deux groupes de 12 médecins (généralistes et spécialistes) pour répondre aux appels des citoyens.